Росія вдарила ракетами по Харкову - зупинено наземний електротранспорт і метро

Війська РФ ввечері 15 листопада під час масованої атаки по всій Україні завдали ракетного удару і по Харкову. Ціллю ворога став об'єкт критичної інфраструктури.

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Про це повідомив мер Ігор Терехов та голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Окупанти також завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі Чугуївського району Харківської області. Внаслідок виникли перебої із електропостачанням, всі профільні служби працюють на місцях.

В Харкові зупинено наземний електротранспорт, метро.

"Про постраждалих наразі інформації немає. Енергетики та комунальники роблять все для якнайшвидшої нормалізації життя Харкова", - додав мер.

Росія розпочала масовану ракетну атаку ввечері 15 листопада. В багатьох міста ППО збила повітряні цілі. Одна фіксують також і влучання. Зокрема, у Києві росіяни поцілили по житловому будинку.

Через попадання в об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині, обласний центр знеструмлений. Аналогічна ситуація виникла у Житомирі.