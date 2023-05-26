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Росія вдарила ракетою по медзакладу у Дніпрі. Є постраждалі

обстріли дніпра, атаки на дніпро
Російська ракета. Фото: Укрінформ

Російські війська зранку 26 травня атакували Дніпро. Загарбники ракетою поцілили в медичний заклад.

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Виродки влупили ракетою з медицини. Дотримуємося спокою. Слухаємо та робимо все, що говорить Петрович та ВА", - відреагував на подію мер міста Борис Філатов в Facebook. 

Внаслідок атаки є постраждалі. Детальніш інформація про їхній стан та руйнування уточнюється.

"Єдине офіційне джерело інформації - обласна військова адміністрація. Не розповсюджуйте зайвого. Не поширюйте фейки", - закликав Лисак.

Крім того, в ніч на 26 травня російські окупанти масовано атакували Дніпропетровську область ракетами і дронами, внаслідок чого постраждала людина.

Зокрема, у Дніпрі внаслідок російського обстрілу виникли пожежі в приватному домоволодінні та на двох приватних підприємствах, вогонь вже загасили. 

Автор:
Віта Молодан