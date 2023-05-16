Росія вичерпала свій наступальний потенціал, але все ще здатна оборонятися - Буданов

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що російська армія використала весь свій наступальний поценціал і не здатна до серйозних атак, проте вона має потенціал для оборони.

Про це Буданов розповів в інтерв'ю програмі "Різні люди".

"Він абсолютно вичерпаний, вони зараз мають серйозний потенціал для оборони. Оборону вони побудували ешелоновану, правильну, потужну", - сказаав він.

Проте, за словами Буданова, це вже не та російська армія, яка могла проводити серйозні наступальні операції. Він вважає, що максимум, на який зараз здатні росіяни - це локальні атаки, як в районі Бахмуту.

Керівник розвідки наголосив, що все, що могли задіяти росіяни проти української армії, вони вже задіяли.

Буданов розповів, що кількість солдат РФ, які безпосередньо задіяні в боях на території України складає майже 400 тис. З них близько 370 тис - це військові або мобілізовані, 20 тисяч - нацгвардійці та 7 тис - члени різних "добровольчих" формувань та приватних груп, типу "Вагнер".

Раніше Буданов розповідав, що в Росії немає потенціалу, щоб створити ще одну спробу серйозного наступу десь в Україні. Окупанти довели запаси своїх ракет практично до нуля та намагаються накопичити певний запас, щоб зірвати український контрнаступ.