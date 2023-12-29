Росія випустила по Україні близько 110 ракет: понад десять людей загинуло, майже 80 - поранено

У ніч на 29 грудня російські окупанти атакували різні міста України "Кинджалами", балістикою, крилатими ракетами та С-300, дронами та ракетами Х-22, Х-32, Х-101/Х-505. Внаслідок цього є значні руйнування, поранені і загиблі.

"Пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя й інші наші міста. Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "кинджали", С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Було випущено приблизно 110 ракет, але більшу частину збила ППО", - написав президент Володимир Зеленський.

Як повідомив пізніше Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БплА. Силами ППО було знищено 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Над Києвом збили 30 повітряних цілей

В Києві повітряна тривога оголошувалася тричі і сумарно тривала майже 5 годин. Столиця була актована кількома десятками ракет різного типу. Вони заходили на місто хвилями і з різних напрямків. ППО уразило над Києвом понад 30 повітряних цілей, але внаслідок такої масованої ракетної атаки в столиці, на жаль, є руйнування і потерпілі, повідомили у КМДА.

Загалом, на цю хвилину в столиці виявлено 2-х загиблих та 18-ть поранених. Пораненим надається медична допомога. Інформація оперативного зведення постійно уточнюється та оновлюється.

В Подільському район, де виникло загоряння складу на площі приблизно 3000 м.2. проводиться пошук потерпілих. Попередньо під завалами перебуває 10 осіб. Працюють рятувальники.

У Дніпрі "демілітаризували" пологовий будинок

У Дніпрі пошкодження отримав пологовий будинок. У будівлі вибиті вікна. Також у місті горить торговий центр. Попередньо постражлали майже півтора десятка людей. Чотири людини загинули, повідомили в ОВА.

Загинуло 5 та травмовано понад 20. З пологового будинку врятували 4 пацієнток.

Львів атакували дронами і ракетами

У Львові пошкоджений житловий будинок на вулиці Хоткевича. Через ракетний удар одна людина загинула, семеро поранених, зазначив очільник місцевої ОВА Козицький. Також в одному з ліцеїв міста почалась пожежа. За його словами, усі постраждалі у стані середньої важкості. На момент ракетної атаки люди перебували у домівках. Більшість отримали поранення через осколки скла, оскільки вікна вибило вибуховою хвилею.

Також цієї ночі Львівську область атакували більше десяти ударних безпілотників "Шахед", повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

У Запоріжжі одна людина загинула, 10 – поранені

Сьогодні вранці військові РФ нанесли масований ракетний удар по Запоріжжю. Цілями ворога стали території кількох підприємств міста. Одна з ракет зруйнувала приватний будинок. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхівки в одному з районів обласного центру, пишуть в ОВА.

На жаль, наразі відомо про одну загиблу жінку, попередньо - 10 постраждалих. Під завалами однієї з будівель можуть знаходитися люди.

Окупанти завдали понад 20 ударів по Харкову з С-300

По Харкові окупанти випустили попередньо 20 ракет С-300. Пошкодження медичної установи, складів, цивільних підприємств. Внаслідок ударів 1 людина загинула - чоловік близько 35 років, 11 людей зазнали поранень, повідомив очільник Харківської ОВА Синєгубов.

У результаті двох хвиль ворожих ударів зафіксовано руйнування та пошкодження складських та виробничих будівель, транспортного депо, підприємства.

У одному з медзакладів вибуховою хвилею пошкоджено дах і вікна. Поряд знайдено уламки російської ракети.

Окрім цього, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди Богодухівського району; Вовчанськ, Мала Вовча, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району

На Сумщині пошкоджено багатоквартирний будинок

Російські окупанти ударили по місту Конотоп на Сумщині вранці 29 грудня, пошкодивши багатоквартирний будинок та СТО, три людини дістали поранення, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Ворог завдав, попередньо, ракетний удар по Конотопу. Внаслідок обстрілу травмовано три людини, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто. Сталось загорання автомобіля", - йдеться в повідомленні.

Одеська область

В Одеській області є влучання у триповерховий будинок, під завалами можливо перебувають люди. Також в Одесі пошкоджено ще щонайменше два будинки, повідомляють у МВС.

Із житлової 17-типоверхівки ДСНС врятували 23 особи. Загалом 2 людини загинуло, 15 поранено, серед них двоє дітей — 6 та 8 років.

Всі поранені отримують допомогу в медичних закладах міста. Двоє поранених у тяжкому стані.