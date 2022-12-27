Росія вивела в Чорне море 10 кораблів, з них 3 з ракетами "Калібр", - ВМС

27 грудня на бойовому чергуванні в Чорному морі знаходяться 10 російських кораблів, 3 з них оснащені ракетами калібр. Про це повідомляє прес-служба Військово-морських сил ЗСУ.

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"Станом на 27 грудня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 10 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр" загальний залп – 16 ракет. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 1 корабля", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що 27 грудня у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.

За добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 17 суден, з них 6 суден рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 14 суден, з них 4 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - зазначили в ВМС.

Нагадаємо, використовуючи малопомітний флот кораблів, які перебувають під санкціями США, Сирія цього року різко збільшила імпорт пшениці з Чорноморського українського півострова Крим, який Росія анексувала, що є ознакою посилення економічної співпраці між двома країнами.