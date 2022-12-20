Росія вкотре обстріляла об’єкти "Нафтогазу"

Вночі 20 грудня 2022 року російський агресор вкотре здійснив обстріл нафтогазової інфраструктури групи "Нафтогаз". Ворожі ракети влучили в один з об’єктів на Харківщині.

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Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що на місці події виникла масштабна пожежа, наразі триває її ліквідація. Постраждалих немає.

"Збитки оцінимо пізніше, після завершення роботи рятувальників, але я впевнений: все зруйноване буде відновлено. На відміну від репутації країни-терориста, яка ще довго залишатиметься вигнанцем на світовій арені", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Відео вибуху можна переглянути тут.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, сьогодні близько 2 години ночі в Ізюмському районі внаслідок ракетних ударів окупантів виникла масштабна пожежа на об’єкті промислової інфраструктури.

Нагадуємо, що попередній обстріл об’єктів групи відбувся 17 листопада, тоді було пошкоджено газовидобувну інфраструктуру АТ "Укргазвидобування" на сході України.