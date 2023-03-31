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Росія вночі атакувала Україну дронами-камікадзе: у Повітряних силах розповіли деталі (ВІДЕО)
Російські окупанти в ніч на 31 березня атакували Україну 10 ударними безпілотниками Shahed-136/131, 9 з них збили.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Також у небі зафіксували до п’яти інших повітряних цілей, імовірно повітряних куль.
Як зазначається, ударними дронами-камікадзе російські окупанти атакували з північного напрямку – Брянська область РФ, через Сумську та Чернігівську області.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Загалом знищено дев’ять із десяти ударних дронів: один – підрозділом ППО Сухопутних військ та вісім – силами та засобами воїнів Повітряних Сил – зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп повітряного командування "Схід", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 28 березня окупанти атакували Дніпро безпілотниками, вони влучили у приватне підприємство міста.