Росія вночі атакувала Україну дронами-камікадзе: у Повітряних силах розповіли деталі (ВІДЕО)

Російські окупанти в ніч на 31 березня атакували Україну 10 ударними безпілотниками Shahed-136/131, 9 з них збили.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Також у небі зафіксували до п’яти інших повітряних цілей, імовірно повітряних куль.

Як зазначається, ударними дронами-камікадзе російські окупанти атакували з північного напрямку – Брянська область РФ, через Сумську та Чернігівську області.

"Загалом знищено дев’ять із десяти ударних дронів: один – підрозділом ППО Сухопутних військ та вісім – силами та засобами воїнів Повітряних Сил – зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп повітряного командування "Схід", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 28 березня окупанти атакували Дніпро безпілотниками, вони влучили у приватне підприємство міста.