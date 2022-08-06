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Росія вночі обстріляла Дніпропетровщину: є поранені
В ніч на 6 серпня РФ вдарила по житлових кварталах Дніпропетровщини. В результаті обстрілу Нікополя троє людей отримали поранення.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
Так, РФ обстріляла з "Градів" Нікопольський район, зі ствольної артилерії - Криворізький.
У Нікополі було 20 прильотів реактивних снарядів. Троє містян поранені, 58-річний чоловік у лікарні. У місті понівечені 11 п’ятиповерхівок, до 40 приватних будинків, дитячий садок та будинок дитячої творчості. Виведено з ладу газовід, водовід та електромережу.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У Криворізькому районі ворог ударив по Зеленодольській громаді. У Мар’янському перебита лінія електропередач. Без світла частина села. Попередньо, люди не постраждали.
Нагадаємо, що зберігається загроза ракетних ударів по всій теріторії України.