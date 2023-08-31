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Росія вночі обстріляла Донецьку область — одна людина загинула
Російські військові близько півночі 31 серпня обстріляли Слов'янську громаду Донецької області. Внаслідок атаки загинула одна людина, пошкоджено будівлю підприємства у Мирному.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Всього за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 5. Ряд населених пунктів потрапив під ворожий вогонь.
Зокрема, на Волноваському напрямку росіяни обстріляли дві вулиці у Шахтарському Великоновосілківської громади. На Донецькому напрямку внаслідок атаки двоє людей дістали поранення у Завітному Новогродівської громади. По Селидівській громаді завдали ракетного удару.Підписуйтеся на наш YouTube канал
На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено 10 будинків: 5 у Північному, 3 у Петрівці і 2 у Щербинівці. У Часовоярській громаді пошкоджено 5 багатоповерхівок і 5 приватних будинків. На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську.
Раніше, 22 серпня у Донецькій області російські окупанти протягом доби вбили трьох людей та поранили ще чотирьох. За день до цього на Донеччині внаслідок російської агресії загинула одна людина.