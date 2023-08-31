Росія вночі обстріляла Донецьку область — одна людина загинула

Російські військові близько півночі 31 серпня обстріляли Слов'янську громаду Донецької області. Внаслідок атаки загинула одна людина, пошкоджено будівлю підприємства у Мирному.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Наслідки обстрілів Донецької області. Фото: ОВА

Всього за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 5. Ряд населених пунктів потрапив під ворожий вогонь.

Зокрема, на Волноваському напрямку росіяни обстріляли дві вулиці у Шахтарському Великоновосілківської громади. На Донецькому напрямку внаслідок атаки двоє людей дістали поранення у Завітному Новогродівської громади. По Селидівській громаді завдали ракетного удару.

На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено 10 будинків: 5 у Північному, 3 у Петрівці і 2 у Щербинівці. У Часовоярській громаді пошкоджено 5 багатоповерхівок і 5 приватних будинків. На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську.

Раніше, 22 серпня у Донецькій області російські окупанти протягом доби вбили трьох людей та поранили ще чотирьох. За день до цього на Донеччині внаслідок російської агресії загинула одна людина.