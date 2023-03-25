Росія встановила окупаційну адміністрацію в заповіднику "Асканія Нова"

Російська Федерація встановила свою окупаційну адміністрацію у заповіднику "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна Національної академії аграрних наук України, що на Херсонщині. Працівники не погодилися на співпрацю з загарбниками.

Про це повідомила пресслужба Гуманістичного руху за права тварин UAnimals.

З'ясувалося, що 20 березня до установи прибули перший заступник керівника адміністрації президента РФ С. Кирієнко, колаборант Володимир Сальдо, якого росіяни називають "в.о. губернатора" Херсонської області, та невідома особа, яка представилася "директором".

В русі нагадують, що після початку повномасштабного вторгнення територія заповідника опинилася під окупацією, але установа не погодилася на співпрацю з агресором.

Там зуважили, що надалі підтримку роботи заповідника за рахунок благодійних надходжень не можуть здійснювати до звільнення лівобережної Херсонщини з-під російської окупації.

"Проте постає нагальна потреба матеріальної підтримки працівників, що не погодились на співпрацю з окупаційною адміністрацією. Усі зусилля найближчим часом ми цілковито скеруємо на допомогу співробітникам, що були змушені тимчасово полишити установу. Ця допомога буде не менш важливою, адже наступне відновлення заповідника після звільнення залежатиме саме від цих Людей", - додали у пресслужбі.