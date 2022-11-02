Росія за день 7 разів обстріляла прикордоння Сумської області. Зафіксовані численні руйнування

За день 2 листопада окупанти сім разів відкривали вогонь по прикордонню Сумської області. Ворог випустив по громадах регіону понад 140 різних снарядів та мін. Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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Близько 08:00 ранку по околиці одного із прикордонних сіл Шалигинської громади росіяни почали обстріл із кулеметів. Ближче до 12:00 по цій же території ударили із мінометів.

Есманську громаду протягом дня обстріляли чотири рази. Зафіксували 28 влучань. Згодом росіяни ще чотири рази відкривали вогонь з кулеметів. Після 16:00 армія РФ вдарила із реактивної артустановки. У результаті пошкоджено лінії електропередач, приватний будинок, магазин та водопровід.

Миропільську громаду обстріляли тричі за день. Вибухи спричинили пожежу. Пошкоджений житловий будинок, літня кухня, підвал, гараж.

Днем раніше, 1 листопада, російські окупаційні війська використали майже сотню снарядів та мін для нанесення ударів по прикордонним населеним пунктам в Сумській області. Під ворожий вогонь потрапили шість громад регіону.

До цього 17 жовтня армія країни-агресора РФ вдарила по критичній інфраструктурі в Сумській області. Тоді були постраждалі. 12 жовтня, окупаційні війська також обстріляли об'єкти інфраструктури у регіоні.