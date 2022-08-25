Росія за добу 20 разів обстріляла Донецьку область: є загиблі та поранені мирні жителі

Окупаційні війська за останню добу, 24 серпня, вдарили по 12 населених пунктах Донецької області — містах Авдіївка, Бахмут, Слов’янськ, Торецьк, Соледар, Часів Яр, селах Максимільянівка, Новоочеретувате, Диліївка, Миколаївка, Трудове, Маркове, Первомайське, Новодмитрівка.

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Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Поліцейські задокументували кожен воєнний злочин РФ. За останню добу росіяни зруйнували дитячий садок, житлові будинки, господарчі приміщення, садове товариство в Донецькій області, нанісши 20 ударів до регіону.

Ворог атакував ракетами, артилерією, РСЗВ "Град" і "Ураган". Крім того, зранку 25 серпня, близько 04:00, росіяни завдали удар по Слов’янську.

"Загарбники направили на місто ракети із ЗРК "С-300". Руйнувань зазнали багатоповерхові та приватні будинки. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють поліцейські та рятувальники", — розповіли в Нацполіції.

Поліція та СБУ відкрила кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Крім того, вночі 25 серпня обстрілів зазнав Миколаїв. За попередньою інформацією, ворог завдав удару ракетами типу С-300. Відомо про влучання в приватний житловий сектор.

За останню добу під ворожий вогонь вчергове потрапили Харківська та Дніпропетровська області. Близько 9:00 ранку 24 серпня був обстріляний Шевченківській район Харкова.