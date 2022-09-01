Росія за добу обстріляла 13 населених пунктів Донецької області. Є загиблі

За останню добу, 31 серпня, загарбники з Російської Федерації відкривали вогонь по містах Авдіївка, Бахмут, Мар’їнка, Торецьк, смт Північне та Південне, селах Орлівка, Максимільянівка, Георгіївка, Роздольне, Первомайське, Воскресенське, Карлівка. Про це повідомила пресслужба Національної поліції, яка документує всі злочини росіян в Україні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Для нанесення ударів військові ЗС РФ застосовували артилерію, реактивні системи "Град" та "Ураган". Загалом зафіксовано 17 ударів по регіону. В результаті є загиблі, але інформація про кількість жертв уточнюється.

Крім того, росіяни за добу знищили або пошкодили 11 цивільних об’єктів — 8 житлових будинків, гараж, автомобілі. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

В регіоні також триває обов'язкова евакуація. За допомогою поліції евакуйовано ще 295 людей, з початку обов’язкової евакуації – понад 12 700 осіб, серед них 2122 – діти, 561 – люди з інвалідністю.

Які ще регіони України Росія обстріляла в ніч з 31 серпня на 1 вересня

Крім того, вночі 1 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області з території тимчасово окупованого Криму. В Дніпропетровській області від ворожого вогню потерпали Нікопольський та Криворізький райони. По Харківщині РФ запустила 5 ракет із російського Бєлгорода, але частина з них "самоліквідувалася" на території Росії.

Також 1 вересня військові армії країни-агресора РФ з п’ятої години ранку не припиняють мінометні обстріли міста Енергодар Запорізької області.