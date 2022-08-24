Росія за ніч обстріляла чотири громади у Миколаївській області

Російські загарбники в ніч на 24 серпня відкривали вогонь по населеним пунктам Широківської, Баштанської, Березнегуватської, Новобузької громад Миколаївської області. В результаті є руйнування, інформація про постраждалих уточняється.

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Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

В Широківській громаді росіяни влучили в один житловий будинок, сільгоспбудівлі в домогосподарстві та по відкритим територіям. З 17:00 та протягом ночі були артобстріли за межами населених пунктів на території громади.

Близько 01:00 окупанти обстріляли Явкінського старостинського округу Баштанської громади. Зафіксовані часткові руйнування будинків, точна кількість уточняється.

В Березнегуватської громаді під обстріли потрапило село Висунськ. Близько 01:00 росіяни обстріляли смт Березнегувате. Внаслідок обстрілу зруйновано два двоповерхові житлові будинки, там також виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Зранку, 24 серпня, орієнтовно о 04:30 росіяни обстріляли м. Новий Буг Новобузької громади. Внаслідок цього виникла пожежа покрівлі двоповерхового житлового будинку та ще декілька будинків зазнали пошкоджень. За попередньою інформацією, поранення отримало 9 людей, з них 2 дітей. Детальна інформація уточнюється.

24 серпня окупанти також накрили вогнем три райони Дніпропетроської області. Зокрема, у Дніпровський район прилетіли дві ворожі ракети Х-22. Вибух спричинив пожежу.

Крім того, протягом минулої доби ворог обстрілював Харків та населені пункти Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів області.