Росія завдала 89 ударів по Запорізькій області. Є постраждалий

Окупаційні сили Російської Федерації за добу завдали 89 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області.

Про це зранку 31 серпня повідомила пресслужба Запорізької ОВА.

По Гуляйполю росіяни відкрили вогонь з артилерійської установки. Внаслідок обстрілу міста поранення отримав 31-річний чоловік. Його оперативно доставили в лікувальну установу.

Ворог також наніс 11 авіаударів по Оріхову, Новоданилівці та Роботиному, поцілив трьома ракетами по Новоукраїнці та Новомихайлівці, атакував чотирма БПЛА Залізничне й Малинівку. Чотири обстріли здійснили з РСЗВ по Павлівці та Новодарівці.

Загалом зафіксовано 67 артилерійських ударів по території Гуляйполя, Новоандріївки, Ольгівського, Щербаків, Темирівки, Кам'янського, Степового, П'ятихаток та інших міст та сіл на лінії вогню.

Щодо руйнувань, то за минулу добу надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарчих споруд та об’єктів інфраструктури.

Раніше, за добу 27 серпня, армія країни-агресора РФ 104 рази відкривала вогонь по території Запорізької області. Також військовослужбовці РФ нанесли вісім авіаударів по Роботиному.