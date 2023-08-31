АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Росія завдала 89 ударів по Запорізькій області. Є постраждалий

атаки на запорізьку область, обстріли запорізької області
Росіяни обстріляли Запорізьку область, 31 серпня 2023 року. Фото: Запорізька ОВА

Окупаційні сили Російської Федерації за добу завдали 89 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області.

Про це зранку 31 серпня повідомила пресслужба Запорізької ОВА.

По Гуляйполю росіяни відкрили вогонь з артилерійської установки. Внаслідок обстрілу міста поранення отримав 31-річний чоловік. Його оперативно доставили в лікувальну установу.

Ворог також наніс 11 авіаударів по Оріхову, Новоданилівці та Роботиному, поцілив трьома ракетами по Новоукраїнці та Новомихайлівці, атакував чотирма БПЛА Залізничне й Малинівку. Чотири обстріли здійснили з РСЗВ по Павлівці та Новодарівці.

Загалом зафіксовано 67 артилерійських ударів по території Гуляйполя, Новоандріївки, Ольгівського, Щербаків, Темирівки, Кам'янського, Степового, П'ятихаток та інших міст та сіл на лінії вогню.

Щодо руйнувань, то за минулу добу надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарчих споруд та об’єктів інфраструктури.

Раніше, за добу 27 серпня, армія країни-агресора РФ 104 рази відкривала вогонь по території Запорізької області. Також військовослужбовці РФ нанесли вісім авіаударів по Роботиному.

Автор:
Віта Молодан