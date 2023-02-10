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Росія завдала масованого ракетного удару по Україні: Повітряні сили ЗСУ знищили 61 ракету з 71
Війська Російської Федерації 10 лютого завдали чергового масованого ракетного удару по території Україні, цілилися на об’єкти критичної інфраструктури. Ворог застосував 71 ракету (в т.ч. нічні пуски), з яких Повітряні сили ЗСУ знищили 61.
Про це повідомила пресслужба ПС ЗСУ.
Для масованої атаки окупанти задіяли бомбардувальники Ту-95мс, які випускали ракети Х-101 та Х-555 з районів Каспійського моря та Волгодонська. Також із кораблів у Чорному морі запускали крилаті ракети морського базування типу "Калібр".
"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України знищено 61 крилату ракету ворога та 5 дронів-камікадзе "Shahed-136/131", про які повідомляли раніше", — додали військові.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Щодо ракетних атак 10 лютого президент Володимир Зеленський відзвітував у відеозверненні:
"Усі їхні мішені були – цивільні, цивільна інфраструктура. На жаль, були влучання, є жертви. Мої співчуття рідним! Кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії. Ці ракети – виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна і треба зупинити. Світ повинен зупинити. Я дякую всім, хто це розуміє. Дякую всім, хто допомагає. І звичайно – дякую нашим Повітряним силам, усім нашим зенітникам, кожному і кожній, хто захищає Україну і наших людей", — сказав голова держави.
Зокрема, вибухи лунали у Хмельницькому та Києві. В столиці ППО збила 10 ракет. Але є пошкодження внаслідок падіння уламків ракети. У Харкові ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури. А у Львівській області біля населеного пункту Кізлів впала, але не розірвалася ворожа ракета.
В НАК "Укренерго" зауважили, що 10 лютого зафіксували 14 масовану терористичну ракетну атаку на енергосистему України. Були влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях.