Росія завдала Миколаєву руйнувань на 813 мільйонів гривень - мер

Станом на 20 серпня, за оцінками влади Миколаєва, російські окупанти нанесли руйнувань обласному центру на суму в понад 813 мільйонів гривень. Про це написав у своєму Telegram-каналі мер міста Олександр Сєнкевич.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Загалом маємо близько 250 пошкоджених комунальних об’єктів, серед яких дитсадки, школи, лікарні, заклади культури та спорту", - зазначив він.

За словами Сєнкевича, фахівці опрацювали вже близько 1500 звернень від жителів міста щодо пошкоджень житлових будинків, і влада працює над тим, щоб якомога швидше відновити людям житло і підготувати його до зими.

"Сьогодні внаслідок обстрілу міста близько 3:00 пошкоджень зазнали шість житлових будинків. У них загалом вибито більше 60 вікон. На щастя, обійшлось без жертв. За даними військової адміністрації, російські терористи завдали удару по місту ракетами типу С-300", - додав також градоначальник.

Нагадаємо, що за даними аналітичного центру KSE Institute, розмір збитків інфраструктурі України від війни зріс вже щонайменше до 110 мільярдів доларів. Місяць тому там оцінювали його у 95,5 мільярда доларів.

Зазначимо також, що цей центр робив детальні оцінки збитків від руйнувань передмість Києва, що більше місяці знаходилися під російською окупацією. Так, для Бучі суму оцінили у 5,2 мільяри гривень, для Гостомеля - у 9,5 мільярда, а для Ірпеня - у 25,3 мільярда гривень.