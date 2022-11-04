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Росія завдала прицільних ударів по житлових будинках в Сумській області

Росія завдала прицільних ударів по житлових будинках в Сумській області

Військові Російської Федерації ввечері 4 листопада відрили вогонь по прикордонному селу Білопільської громади. Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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Окупанти спрямували 28 снарядів із САУ на мирних мешканців. В результаті обстрілу пошкоджені щонайменше 3 житлові будинки та ще чотири господарські приміщення.

Фото 2 — Росія завдала прицільних ударів по житлових будинках в Сумській області
Фото 3 — Росія завдала прицільних ударів по житлових будинках в Сумській області
Фото 4 — Росія завдала прицільних ударів по житлових будинках в Сумській області
Фото 5 — Росія завдала прицільних ударів по житлових будинках в Сумській області
Фото 6 — Росія завдала прицільних ударів по житлових будинках в Сумській області
Фото 7 — Росія завдала прицільних ударів по житлових будинках в Сумській області
Фото 8 — Росія завдала прицільних ударів по житлових будинках в Сумській області
Фото 9 — Росія завдала прицільних ударів по житлових будинках в Сумській області
Фото 10 — Росія завдала прицільних ударів по житлових будинках в Сумській області

"Були прямі попадання в помешкання. Від них лишилися наскрізні діри в дахах, розбиті стіни, знищене майно місцевих мешканців", — зазначив Живицький.

За попередніми даними, люди не постраждали. Деталі уточнюються.

До цього, 2 листопада, протягом дня окупанти сім разів відкривали вогонь по прикордонню Сумської області. Ворог випустив по громадах регіону понад 140 різних снарядів та мін. 

Днем раніше, 1 листопада, російські окупаційні війська використали майже сотню снарядів та мін для нанесення ударів по прикордонним населеним пунктам в Сумській області. Під ворожий вогонь потрапили шість громад регіону.

До цього 17 жовтня армія країни-агресора РФ вдарила по критичній інфраструктурі в Сумській області. Тоді були постраждалі. 12 жовтня, окупаційні війська також обстріляли об'єкти інфраструктури у регіоні.

Автор:
Віта Молодан