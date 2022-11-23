Росія завдала ракетних ударів по Львівській області

Окупаційні війська 23 листопада завдали ракетних ударів по Львівській області. Ціллю ворога стала електропідстанція. Про це повідомив голова Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максим Козицький.

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Через це Яворівський, Львівський та Червоноградський райони міста лишилися без електроенергії.

"Через ракетний удар по енергетичному об’єкті в області застосовують екстрені відключення електроенергії. Графіки планових відключень не діють", — уточнив Козицький.

При цьому в "Укренерго" заявили, що аварійні відключення триватимуть упродовж доби по всій країні.

В другій половині дня майже по всій країні оголосили повітряну тривогу. Росія також вдарила ракетами по Києву та області. В результаті три людини загинули, а по всій столиці призупинили водопостачання.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області три об’єкти критичної інфраструктури зазнали ушкоджень внаслідок ракетних ударів 16 листопада, тоді на їхнє відновлення запланували 8-12 місяців.