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Події
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Росія завдала ракетного удару по будинку культури в Чернігівській області

обстріли чернігівської області, атаки на чернігівську область
Наслідки атаки на Чернігівську область. Фото: ОК "Північ"

Окупаційні війська РФ в першій половині дня 21 липня завдали ракетного удару по Чернігівській області. Ціллю ворога став будинок культури.

Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".

"Внаслідок атаки в одному з населених пунктів пошкоджена будівля місцевого буди культури", — йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Водночас зафіксовані руйнування. Інша інформація уточнюється.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 10:23, станом на 11:40 небезпек зберігається.

Днем раніше війська Російської Федерації під час масованої атаки на Україну також завдали ударів по Чернігівській області. Ціллю окупантів стала Семенівка. Зафіксували влучання в житлові будинки. Кількість потерпілих уточнюється.

Нагадаємо також, що у червні одна людина загинула внаслідок обстрілу російськими військами прикордонного села Янжулівка Семенівської громади Чернігівської області. 

Автор:
Віта Молодан