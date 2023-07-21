Росія завдала ракетного удару по будинку культури в Чернігівській області

Окупаційні війська РФ в першій половині дня 21 липня завдали ракетного удару по Чернігівській області. Ціллю ворога став будинок культури.

Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".

"Внаслідок атаки в одному з населених пунктів пошкоджена будівля місцевого буди культури", — йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Водночас зафіксовані руйнування. Інша інформація уточнюється.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 10:23, станом на 11:40 небезпек зберігається.

Днем раніше війська Російської Федерації під час масованої атаки на Україну також завдали ударів по Чернігівській області. Ціллю окупантів стала Семенівка. Зафіксували влучання в житлові будинки. Кількість потерпілих уточнюється.

Нагадаємо також, що у червні одна людина загинула внаслідок обстрілу російськими військами прикордонного села Янжулівка Семенівської громади Чернігівської області.