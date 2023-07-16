Росія завдала ракетного удару по центру Харкова

Російські окупаційні війська вночі, 16 липня, завдали ракетного удару по центральній частині Харкова. Перші вибухи містяни почули близько 01:30, через декілька хвилин після оголошення повітряної тривоги в області.

Про це повідомили мер Ігор Терехов та голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

З'ясувалося, що окупанти з території Бєлгородської області запустили по Харкову 4 ракети ЗРК С-300.

Дві ракети вибухнули в повітрі, ще дві — влучили в землю на стадіоні та в дорожнє покриття на території Шевченківського району Харкова.

Внаслідок атаки в 4-поверховому будинку вибито вікна. Ніхто не постраждав. Працівники ДСНС обстежують території, щоб встановити місце інших влучань.

Протягом доби 15 липня ворог з мінометів та артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

33-річний цивільний чоловік загинув внаслідок обстрілу села Колодязне, ще один отримав поранення. Пошкоджено приватний житловий будинок.

Напередодні, 14 липня російські загарбники відкрили вогонь по Харківській області. Внаслідок атаки одна людина загинула. Протягом попередньої доби в районах Кислівки та Котлярівки Куп'янського району Харківської області російські окупанти застосовували бойову авіацію.