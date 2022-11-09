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Росія завдала ракетного удару по Краматорську: постраждала одна дитина
Війська Російської Федерації ввечері 8 листопада завдали ракетного удару по житловому сектору в Краматорську Донецької області. Про це 9 листопада повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Для атаки росіяни використали авіацію, за попередніми даними, випустили по місту ракету Р-77. Поліція задокументувала наслідки авіаудару. Внаслідок атаки поранено 8-річного хлопчика, пошкоджено 24 цивільних об’єкти: 12 приватних будинків і багатоповерхівка, школа, 7 торговельних павільйонів та цивільні автомобілі.
На місці працювали слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Докази російського воєнного злочину вилучено. Зібрані поліцейськими матеріали буде спрямовано до СБУ. Правова кваліфікація – ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
"Краматорськ далеко не вперше потрапляє під ворожий вогонь — і можна бути впевненим, що далеко не востаннє. Росіяни будуть бити по місту, поки ми їх не виженемо геть з нашої землі", — прокоментував начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що внаслідок обстрілу міста Лиман Донецької області 7 листопада зазнав масштабних руйнувань дев'ятиповерховий житловий будинок, кутова частина якого обвалилася з 1-го по 8-й поверхи.
Того ж дня Кириленко повідомляв також, що на світанку росіяни випустили 4 ракети по Краматорську: за попередньою інформацією, обійшлося без жертв, а обсяги руйнувань встановлюються.