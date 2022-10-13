Росія завдала ракетного удару по Львівській області

Російські окупаційні війська ввечері 13 жовтня випустили ракети по Львівській області, повідомив очільник Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максим Козицький.

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Зафіксовано влучання в один військових об‘єктів у Золочівському районі. Загалом на регіон направили три ракети, з них одну збила ППО.

"Це повторне влучання у цей об‘єкт. Знищене військове майно, жертв немає", — зазначив Козицький, уточнивши, що було два влучання ракет.

Раніше Львів потрапляв під масований ворожий обстріл. Загарбники намагалися завдати якомога більше шкодити енергетичній сфері регіоні. Фіксувалися влучання в об‘єкти енергетичної інфраструктури Львівської області.

Через це в регіоні декілька разів відключали електропостачання. Загалом по країні "Укренерго" вводило в дію графік віялових відключень в Києві та низці регіонів, щоб мати змогу провести необхідні ремонти об'єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, 10 жовтня ряд регіонів України зазнав масованого ракетного удару. Росія щонайменше випустила 83 ракети, з яких сили протиповітряної оборони (ППО) збили 43. Внаслідок ворожих атак постраждали 89 людей. Також відомо про пошкодження близько 70 об'єктів по Україні