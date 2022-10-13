Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Росія завдала ракетного удару по Львівській області

Росія завдала ракетного удару по Львівській області

Російські окупаційні війська ввечері 13 жовтня випустили ракети по Львівській області, повідомив очільник Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максим Козицький.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Зафіксовано влучання в один військових об‘єктів у Золочівському районі. Загалом на регіон направили три ракети, з них одну збила ППО.

"Це повторне влучання у цей об‘єкт. Знищене військове майно, жертв немає", — зазначив Козицький, уточнивши, що було два влучання ракет.

Раніше Львів потрапляв під масований ворожий обстріл. Загарбники намагалися завдати якомога більше шкодити енергетичній сфері регіоні. Фіксувалися влучання в об‘єкти енергетичної інфраструктури Львівської області.

Через це в регіоні декілька разів відключали електропостачання. Загалом по країні "Укренерго" вводило в дію графік віялових відключень в Києві та низці регіонів, щоб мати змогу провести необхідні ремонти об'єктів критичної інфраструктури. 

Нагадаємо, 10 жовтня ряд регіонів України зазнав масованого ракетного удару. Росія щонайменше випустила 83 ракети, з яких сили протиповітряної оборони (ППО) збили 43. Внаслідок ворожих атак постраждали 89 людей. Також відомо про пошкодження близько 70 об'єктів по Україні

Автор:
Віта Молодан