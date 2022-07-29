Росіяни обстріляли Миколаїв касетними снарядами. Є жертви

Зранку 29 липня російські окупаційні війська запустили касетні снаряди по Миколаєву. В результаті є влучання в один з районів міста. Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич.

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"Є постраждалі. На місце вже виїхали швидкі. Прошу всіх залишатись в укриттях!", - звернувся мер до містян.

Повітряна тривога була оголошена в місті о 09:53, за кілька хвилин стало відомо про приліт ракети.

Раніше повідомлялося, що зранку 29 липня армія країни-агресора РФ вкотре обстріляла Харків. Росіяни влучили у двоповерховий будинок і вищий навчальний заклад. Також ворог поцілив у будівлю одного із вищих навчальних закладів міста.

Крім того, в ніч з 28 на 29 липня російські окупаційні війська нанесли удари по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровської області.