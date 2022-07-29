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Росіяни обстріляли Миколаїв касетними снарядами. Є жертви
Зранку 29 липня російські окупаційні війська запустили касетні снаряди по Миколаєву. В результаті є влучання в один з районів міста. Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич.
"Є постраждалі. На місце вже виїхали швидкі. Прошу всіх залишатись в укриттях!", - звернувся мер до містян.
Повітряна тривога була оголошена в місті о 09:53, за кілька хвилин стало відомо про приліт ракети.
Раніше повідомлялося, що зранку 29 липня армія країни-агресора РФ вкотре обстріляла Харків. Росіяни влучили у двоповерховий будинок і вищий навчальний заклад. Також ворог поцілив у будівлю одного із вищих навчальних закладів міста.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, в ніч з 28 на 29 липня російські окупаційні війська нанесли удари по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровської області.