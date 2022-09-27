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Росія завдала ракетного удару по нещодавно звільненому Куп'янську. Є постраждалі

Росія завдала ракетного удару по нещодавно звільненому Куп'янську. Є постраждалі

Російські окупаційні війська зранку 27 вересня завдали ракетного удару по Куп'янську Харківськї області. В результаті загорілися церковна школа, господарча споруда та магазин. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. 

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Від ворожих обстрілів постраждали 5 людей. Усі вони мешканці Куп'янського району. Постраждалих госпіталізували.

Нагадаємо, 10 вересня в ході контрнаступу Збройні сили України зайшли в місто Куп’янськ Харківської області. 

Згодом до міста почали повертатися поштові і мобільні оператори. Зокрема, Vodafone повідомив, що почав відновлювати зв'язок на нещодавно звільненій території в Харківській області. Так, 13 вересня зв'язок з'явився у Куп'янську.

Автор:
Віта Молодан