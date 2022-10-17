Росія завдала ракетного удару по Одеській області

Російській війська зранку 17 жовтня вдарив по Одеській області ракетами. Про це повідомила пресслужба оперативного командування "Південь".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Продовжуючи тероризувати південні регіони, ворог наніс ракетний удар по Одещині", — йдеться в повідомлені ОК.

З напрямку Чорного моря, літак Су-35 випустив ракету Х-59, яка уразила один з об’єктів інфраструктури області. Попереднього, загиблих серед мирного населення немає.

Також зранку 17 жовтня три іранські дрони-камікадзе "Shahed-136" влучили в об’єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад в Миколаєві. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

В цей же час ворог атакував Shahed-136 Київ. Кличко повідомив, що в результаті атаки дронами в Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі.

Через це у центрі Києва перекритий рух транспорту на ділянках кількох вулиць і закликав мешканців столиці не виїжджайте у середмістя без гострої потреби.