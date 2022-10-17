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Росія завдала ракетного удару по Одеській області
Російській війська зранку 17 жовтня вдарив по Одеській області ракетами. Про це повідомила пресслужба оперативного командування "Південь".
"Продовжуючи тероризувати південні регіони, ворог наніс ракетний удар по Одещині", — йдеться в повідомлені ОК.
З напрямку Чорного моря, літак Су-35 випустив ракету Х-59, яка уразила один з об’єктів інфраструктури області. Попереднього, загиблих серед мирного населення немає.
Також зранку 17 жовтня три іранські дрони-камікадзе "Shahed-136" влучили в об’єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад в Миколаєві. За попередньою інформацією, постраждалих немає.Підписуйтеся на наш YouTube канал
В цей же час ворог атакував Shahed-136 Київ. Кличко повідомив, що в результаті атаки дронами в Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі.
Через це у центрі Києва перекритий рух транспорту на ділянках кількох вулиць і закликав мешканців столиці не виїжджайте у середмістя без гострої потреби.