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Росія завдала ракетного удару по Полтавській області

Ракетні удари, Полтавська область
Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі в Полтавській області

Під час оголошення повітряної тривоги ввечері 1 березня в ряді регіонів України, зокрема, в Полтавській області, російські війська завдали ракетного удару по Кременчуцькому району.

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Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Відомо, що ворог здійснив ракетний удар по цивільній та критичній інфраструктурі району.

"Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється. Зберігаємо спокій! Віримо в ЗСУ", — написав Лунін в своєму Telegram-каналі.

Попереднього разу, атакуючи Полтавську область, ворог також цілився на Кременчуцький район. Тоді дві ракети влучили у критичну інфраструктуру.

Полтавська область також потрапляла під ворожий вогонь під час масованої атаки у грудні. Тоді в регіоні збили до 10 російських ракет.

Автор:
Віта Молодан