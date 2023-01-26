Росія завдала ракетного удару по Вінницкій області

В Вінницькій області зафіксували влучання російської ракети під час масованої ракетної атаки на всю Україну. В країні від ранку триває повітряна тривога.

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Про це повідомила Вінницька ОВА.

"Вінницька ОВА повідомляє про влучання ворожих ракет на Вінниччині", - йдеться в заяві.

Уточнюється, що постраждалих немає. Всі оперативні служби працюють на місці.

В цей же час в Києві пролунали вибухи. В столиці всі служби також слідують на місце.

В деяких регіонах влада повідомляла про збиття ворожих повітряних цілей, зокрема, в Київській області. Водночас в Одесі вирішили застосувати превентивні заходи та призупинили роботу всього електротранспорту.

Крім того, ДТЕК ввів аварійні вимкнення світла в Києві. Завчасне відключення електроенергії допоможе уникнути ймовірних пошкоджень об’єктів критичної інфраструктури.