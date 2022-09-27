Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю

Армія Російської Федерації зранку 27 вересня запустила ракети в об'єкт інфраструктури в Запоріжжі.

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Про це повідомили очільник Запорізької ОВА Олександр Старух та секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Внаслідок ворожої атаки у Запоріжжі сталася пожежа. На місці вже працюють відповідні служби. Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються.

"Важливо! Дотримуйтесь заходів безпеки! Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, перебувайте в укриттях. Є ризик повторних атак", — звернувся Старух до місцевих жителів.

Попереднього разу армія країни-агресора РФ нанесла ракетний удар по Запоріжжю 25 вересня. Руйнувань також зазнали об’єкти інфраструктури, тоді троє людей отримали поранення.

До цього 24 вересня одна ворожа ракета влучила в житловий сектор обласного центру та викликала пожежу в багатоповерховому будинку. Одна людина загинула, 7 людей поранено.