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Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю
Армія Російської Федерації зранку 27 вересня запустила ракети в об'єкт інфраструктури в Запоріжжі.
Про це повідомили очільник Запорізької ОВА Олександр Старух та секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
Внаслідок ворожої атаки у Запоріжжі сталася пожежа. На місці вже працюють відповідні служби. Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються.
"Важливо! Дотримуйтесь заходів безпеки! Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, перебувайте в укриттях. Є ризик повторних атак", — звернувся Старух до місцевих жителів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Попереднього разу армія країни-агресора РФ нанесла ракетний удар по Запоріжжю 25 вересня. Руйнувань також зазнали об’єкти інфраструктури, тоді троє людей отримали поранення.
До цього 24 вересня одна ворожа ракета влучила в житловий сектор обласного центру та викликала пожежу в багатоповерховому будинку. Одна людина загинула, 7 людей поранено.