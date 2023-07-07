Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю

Окупанти в другій половині дня завдали ракетного удару по Запоріжжю. Зафіксували влучання в об'єкт інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Запорізької ОВА.

Попередньо, ворог запустив по місту ракету С-300. Внаслідок влучання в об'єкт сталося займання однієї з будівель.

На місце прибули відповідні служби, фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Попередньо, ніхто не постраждав.

"Зберігайте інформаційну тишу, аби не коригувати рашистів. Ворог воює з мирними людьми в тилу, доки наші захисники вибивають окупантів з нашої землі. Тримаймося! Разом до перемоги!", — звернулися в ОВА до містян.

Нагадаємо, за попередню добу, 6 липня, ворог завдав ударів по 11 населених пунктах. Через російську агресію одна людина загинула. Напередодні окупанти здійснили 76 обстрілів 14 міст і сіл Запорізької області.

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