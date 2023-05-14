Росія завдала ударів по ряду регіонів України: в Повітряних силах назвали кількість ліквідованих ракет та дронів

У ніч на 14 травня російські війська атакували Україну з різних напрямків. Загарбники застосували ударні дрони Shahed-136/131 та ракети "Калібр". Для запуску задіяли кораблі у Чорному морі. Також з літаків стратегічної авіації Ту-95мс запускали крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.

Про це в Facebook повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

ПС ЗСУ оперативно виявили ворожі повітряні об'єкти. Загалом за нічну атаку знищили три крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів, а саме:

18 ударних дронів типу Shahed-136/131;

один ударний БПЛА типу "Ланцет";

два БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10";

чотири БПЛА (тип уточнюється);

три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.

Крім того, протягом доби 13 травня та на початок доби 14 травня українська тактична авіація здійснила близько 50 вильотів для виконання завдань з вогневого ураження ворога та винищувального авіаційного прикриття.

Дані: Facebook командування Повітряних сил ЗСУ

Зокрема, на Київ окупанти запускали дрони для виявлення позицій ППО. Всі БПЛА, які рухалися в напрямку Києва були знищені на дальніх підступах, повідомили в КМВА.

Крім того, відомо, що росіяни крилатими ракетами атакували Тернопільську область. Там зафіксували руйнування. Окупанти також завдали ракетних ударів по Харкову та області.