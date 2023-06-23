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Росія завдала ударів по Запорізькій області — одна людина загинула

обстріли запорізької області
Наслідки атаки на Запорізьку область. Фото: Запорізька ОВА

Від ранку 23 червня російські окупаційні сили завдають ударів по Запорізькій області. Станом на 13:30 відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Фото 2 — Росія завдала ударів по Запорізькій області — одна людина загинула
Фото: Запорізька ОВА

У центрі Малої Токмачки під час артудару загинув 35-річний місцевий житель. У Приморському жінки 54 та 72 років та 66-річний чоловік дістали поранення внаслідок російської атаки, коли прямували від транспортної зупинки на дачні ділянки.

У Воздвижівці зафіксували руйнування. Росіяни снарядами зруйнували три будинки. Також внаслідок атаки поранення середньої тяжкості отримав 40-річний чоловік.

Черговий раз під ворожий вогонь потрапив Оріхів. Росіяни атакували місто керованими авіабомбами, а Преображенку забороненими касетними снарядами. Пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки. Інформації про постраждалих наразі немає.

Також вночі 23 червня ворог завдав удару по околицям Запоріжжя. За минулу добу окупанти обстріляли 24 населених пунктів області. Внаслідок атаки 55-річний чоловік з Малої Токмачки та 70-річний житель Гуляйполя загинули. 

Автор:
Віта Молодан