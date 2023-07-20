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Росія завдала удару по центру Миколаєва: є загиблі, 18 людей постраждали (ФОТО)
Російські окупаційні війська вночі 20 липня атакували центр Миколаєва. Вибухом пошкоджено декілька багатоповерхівок та гаражів. Є постраждалі та загиблі.
Про це повідомили Миколаївська обласна військова адміністрація та мер Олександр Сєнкевич.
Станом на 7 ранку відомо про 18-х постраждалих, з них 9 госпіталізовано, у тому числі 5 дітей, 2 людей врятовано з-під завалів.
Очільник ОВА Віталій Кім уточнив, що є загиблі, але не назвав кількість жертв російської атаки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Щонайменше 5 житлових багатоповерхових будинків зазнали пошкоджень: вибило вікно, двері, балкони. Їх відключили від електропостачання.
"Наразі на місце виїхали комунальники. Починаємо прибирати територію. Щодо відселення людей, маємо дві локації. З жителями працюють представники адміністрації району", — додав Сєнкевич.
Попередньої доби, 19 липня, війська РФ атакували Миколаївську область, внаслідок чого відбулося руйнування рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні. Того дня загалом по Україні сили ППО знищили 37 повітряних цілей.