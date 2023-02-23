Росія завдала ударів по Куп'янську і району. Є постраждалі, люди потрапили під завали

Окупаційні війська Російської Федерації зранку 23 лютого завдали ударів по місту Куп'янськ та Куп‘янському району Харківської області, повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

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Внаслідок російського обстрілу по місту дві цивільні жінки дістали поранення. По району вдарили ракетою С-300, вона влучила в адміністративну будівлю.

"Поранення отримав цивільний чоловік, який перебував поряд з будівлею. Під завалами наразі перебувають мінімум двоє людей. На місці працюють всі рятувальні служби. Інформація уточнюється", - розповів Синєгубов.

Протягом минулої доби, 22 лютого, ворог обстріляв щонайменше 18 населених пунктів в Куп'янському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах Харківщини.

Днем раніше, 22 лютого близько 10:30, ворог завдав удару 4 ракетами С-300 по об'єктах промисловості у Київському районі Харкова. Легкі поранення отримали 2 цивільних людей.

Крім того, в області триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 137 вибухонебезпечних предмети.