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Росія завдала ударів по Куп'янську і району. Є постраждалі, люди потрапили під завали
Окупаційні війська Російської Федерації зранку 23 лютого завдали ударів по місту Куп'янськ та Куп‘янському району Харківської області, повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
Внаслідок російського обстрілу по місту дві цивільні жінки дістали поранення. По району вдарили ракетою С-300, вона влучила в адміністративну будівлю.
"Поранення отримав цивільний чоловік, який перебував поряд з будівлею. Під завалами наразі перебувають мінімум двоє людей. На місці працюють всі рятувальні служби. Інформація уточнюється", - розповів Синєгубов.
Протягом минулої доби, 22 лютого, ворог обстріляв щонайменше 18 населених пунктів в Куп'янському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах Харківщини.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Днем раніше, 22 лютого близько 10:30, ворог завдав удару 4 ракетами С-300 по об'єктах промисловості у Київському районі Харкова. Легкі поранення отримали 2 цивільних людей.
Крім того, в області триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 137 вибухонебезпечних предмети.