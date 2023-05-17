ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Росія завдала удару по лікарні у Херсонській області

обстріли херсонської області, російська агресія
Наслідки обстрілу лікарні. Фото: Facebook Прокудіна

Окупаційні війська Російської Федерації зранку 17 травня атакували лікарню в Бериславі Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

обстріли херсонської області, російська агресія обстріли херсонської області, російська агресія обстріли херсонської області, російська агресія обстріли херсонської області, російська агресія обстріли херсонської області, російська агресія обстріли херсонської області, російська агресія
обстріли херсонської області, російська агресія
Фото: Facebook Прокудіна
обстріли херсонської області, російська агресія
Фото: Facebook Прокудіна
обстріли херсонської області, російська агресія
Фото: Facebook Прокудіна
обстріли херсонської області, російська агресія
Фото: Facebook Прокудіна
обстріли херсонської області, російська агресія
Фото: Facebook Прокудіна
обстріли херсонської області, російська агресія
Фото: Facebook Прокудіна

Ворожі снаряди влучили в реанімаційне та центральні відділення лікарні. Зафіксували численні пошкодження та руйнування.

Внаслідок обстрілу у медичному закладі вибито близько 60 вікон та пошкоджено стіни.

"В лікарні ночували 11 пацієнтів, 10 працівників лікарні та 3 працівники "екстренки". На щастя, серед них постраждалих нема", - уточнили в МОЗ.

Нагадаємо, протягом доби 16 травня загарбники 79 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію семеро людей дістали поранення. До цього, 16 травня ворог вдарив по селу у Херсонській громаді.

А за добу 15 травня російській окупаційні війська 80 разів обстріляли Херсонську область.

Автор:
Віта Молодан