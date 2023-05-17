Росія завдала удару по лікарні у Херсонській області

Окупаційні війська Російської Федерації зранку 17 травня атакували лікарню в Бериславі Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Фото: Facebook Прокудіна Фото: Facebook Прокудіна Фото: Facebook Прокудіна Фото: Facebook Прокудіна Фото: Facebook Прокудіна Фото: Facebook Прокудіна

Ворожі снаряди влучили в реанімаційне та центральні відділення лікарні. Зафіксували численні пошкодження та руйнування.

Внаслідок обстрілу у медичному закладі вибито близько 60 вікон та пошкоджено стіни.

"В лікарні ночували 11 пацієнтів, 10 працівників лікарні та 3 працівники "екстренки". На щастя, серед них постраждалих нема", - уточнили в МОЗ.



Нагадаємо, протягом доби 16 травня загарбники 79 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію семеро людей дістали поранення. До цього, 16 травня ворог вдарив по селу у Херсонській громаді.

А за добу 15 травня російській окупаційні війська 80 разів обстріляли Херсонську область.