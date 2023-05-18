Росія завдала удару по об'єкту інфраструктури Хмельницької області

В ніч на 18 травня Російська Федерація черговий раз намагалася завдати масованого ракетного удару по Україні. ППО ліквідувала більшість цілей, однак в Хмельницькій області зафіксували влучання.

Про це повідомила пресслужба Хмельницької ОДА.

"Сьогодні вранці, під час повітряної тривоги ворог завдав удару по Хмельницькій області. Пролунала серія вибухів. Працювали сили ППО", — йдеться в повідомленні.

Водночас зафіксували влучання в об'єкт інфраструктури Хмельницького району. Попередньо, внаслідок атаки постраждалих немає. Інформація про руйнування встановлюється.

Напередодні, під час повітряної тривоги 13 травня окупаційні війська Російської Федерації завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури в одній із громад поблизу Хмельницька. Внаслідок атаки 21 людина постраждала.

До цього попереднього разу про атаку на Хмельницьку область повідомлялося у лютому. Тоді внаслідок обстрілу частина міста лишилася без електропостачання.