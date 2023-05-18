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Росія завдала удару по об'єкту інфраструктури Хмельницької області
В ніч на 18 травня Російська Федерація черговий раз намагалася завдати масованого ракетного удару по Україні. ППО ліквідувала більшість цілей, однак в Хмельницькій області зафіксували влучання.
Про це повідомила пресслужба Хмельницької ОДА.
"Сьогодні вранці, під час повітряної тривоги ворог завдав удару по Хмельницькій області. Пролунала серія вибухів. Працювали сили ППО", — йдеться в повідомленні.
Водночас зафіксували влучання в об'єкт інфраструктури Хмельницького району. Попередньо, внаслідок атаки постраждалих немає. Інформація про руйнування встановлюється.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Напередодні, під час повітряної тривоги 13 травня окупаційні війська Російської Федерації завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури в одній із громад поблизу Хмельницька. Внаслідок атаки 21 людина постраждала.
До цього попереднього разу про атаку на Хмельницьку область повідомлялося у лютому. Тоді внаслідок обстрілу частина міста лишилася без електропостачання.