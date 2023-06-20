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Росія завдала удару по Запоріжжю та передмістю: ціллю стало популярне місце відпочинку
Окупаційні війська Російської Федерації в ніч на 20 червня завдали масованого удару по Україні. Серед цілей ворога була і Запорізька область. Окупанти вдарили по обласному центру та передмістю.
Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
У регіоні мішенню росіян стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку.
З причин, пов'язаних з безпекою, в ОВА детально не уточнюють місця влучання.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"На щастя, інформація про постраждалих людей не надходила. Доки російські снаряди нищать цивільні об'єкти, воюють з мирними людьми та тваринами, ЗСУ продовжує шлях до звільнення нашої землі та довгоочікуваної перемоги", — зауважив Малашко.
Він додав, що фахівці працюють над ліквідацією наслідків ворожих ударів. У Генштабі уточнили, що для ударів по Запоріжжю та його околицях Росія застосувала 7 ракет С-300.
Крім того, за добу росіяни ракетами вдарили по Розумівці, авіацією по Оріхову та Преображенці, атакували з БПЛА Магдалинівку, з РСЗВ вдарили по Гуляйполю, Левадному, Лобковому.
Зафіксовано 50 повідомлень про руйнування, зокрема, квартир, будинків, автомобіля, адміністративних та господарчих будівель.
В Оріхові мінно-вибухові травми отримав 54-річний чоловік. Його оперативно доставили до лікарні.
Напередодні, протягом доби 18 червня російська окупаційна армія завдала 105 ударів по 22 містах і селах Запорізької області. А вночі 19 червня ворог атакував передмістя Запоріжжя.