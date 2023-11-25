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Росія здійснила наймасованішу атаку дронами на Київ з початку війни: всі подробиці (ФОТО)
У ніч на 25 листопада Росія здійснила наймасованішу з початку повномасштабного вторгнення масовану атаку ударними безпілотниками типу Shahed по Україні, випустивши 75 дронів з двох напрямків (Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю та Курська область). Про це повідомляють у Повітряних силах Збройних сил України.
Основним напрямком удару став Київ, однак протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях - Київській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Кіровоградській.
До відбиття повітряної атаки було залучено зенітні ракетні війська, тактичну авіацію, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби. В результаті знищено 74 ударних дронів Shahed-131/136, переважна більшість – на Київщині (за даними Київської міської військової адміністрації, більше 60). Також на Дніпропетровщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59 та п'ять дронів.
Зокрема, як повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації, у небі над регіоном силами ППО знищено сім ворожих Shahed. У Черкаській ОВА повідомили, що над Черкаським районом збито ще один: уламки впали на відкриту територію, у кількох сусідніх будинках вибило вікна. Без потерпілих. Ще один дрон знищено в Миколаївській області. Еще один дрон уничтожен в Николаевской области.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Як зазначають у КМВА, це вже четверта атака ворожих безпілотнихників на столицю за листопад, вона стала наймасованішою з початку російського повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.
БПЛА заходили на Київ хвилями, численними групами, з різних напрямків, постійно змінюючи курс. Внаслідок збиття ворожих дронів зафіксовано падіння уламків в різних районах міста.
Так, у Солом'янському районі внаслідок падіння уламків є двоє постраждалих - в обох гостра реакція на стрес, без госпіталізації. Також в цьому районі у 5-поверховому будинку сталося руйнування на другому поверсі, вибиті шибки з першого по п’ятий поверх. В будівлі було заблоковано дві жінки.
За даними мера Києва Віталія Кличка, цих жінок рятувальники деблокували та евакуювали. У ДСНС також повідомили, що на місці було пошкоджено й чотири автомобілі. Також в Солом'янському районі сталося загоряння в приміщенні дитсадка, в сусідніх будинках пошкоджені вікна. У іншому місці загорілося нежитлове приміщення на площі 100 квадратних метрів.
У Дніпровському районі невеликий уламок БПЛА впав на сходову клітину верхнього поверху багатоповерхового житлового будинку, сталося задимлення без загоряння й потерпілих. У Печерському районі уламки впали на незабудовану територію.
У Голосіївському ж уламки спершу впали на зону зелених насаджень (без потерпілих). Крім того, було повідомлено, що уламок дрону впав і на чотириповерховий житловий будинок: про постраждалих наразі невідомо.
Загалом у результаті російської атаки на столицю постраждали п'ятерь людей, серед яких 11-річна дитина (у Соломʼянському районі). Усі вони отримали медичну допомогу на місцях або в травмпункті, без подальшої госпіталізації. Найстаршій людині - 65 років. Зокрема, троє отримали гостру реакцію на стрес, ще у двох різані рани кінцівок.
За інформацією Міністерства енергетики, в результаті атаки дронів у Києві було знеструмлено повітряну лінію, внаслідок чого залишолися без світла 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині міста.