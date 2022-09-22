Росія знищила вагони з тілами своїх військових в Харкові

Армія Російської Федерації завдала удару по залізничному вокзалу в Харкові. В результаті окупанти знищили вагони-рефрижератори з тілами своїх же військових.

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Про це 22 вересня повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Росіяни знищили вагони-рефрижератори з тілами своїх товаришів по службі, вдаривши ракетами по залізничному вокзалу в Харкові", — написав Братчук.

Крім того, голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що 21 вересня близько 21:30 окупанти з РСЗВ обстріляли Київський район Харкова, зруйновано 7 гаражів на території гаражного кооперативу. Виникла пожежа, ніхто не постраждав.

На території області під ворожий вогонь потрапили Чугуївський, Ізюмський, Куп'янський та Харківський райони. В результаті пошкоджені житлові будинки, господарські споруди.

В Куп'янському районі поранення отримали 5 людей, в тому числі 13-річна дитина.

Синєгубов також повідомив, що поблизу села Гракове Чугуївського району під час проведення ремонтних робіт підірвалися на міні 2 співробітників "Харківобленерго" та 1 співробіник ДСНС. Один з них загинув, двох госпіталізували з пораненнями.

Крім того, внаслідок двох ракетних ударів 21 вересня було зруйновано верхній шлюз дамби Печенізького водосховища на річці Сіверській Донець в Харківській області. Спеціалісти роблять все, щоб відновити пошкоджену критичну інфраструктуру у максимально короткий термін.