Росія знову завдала удару по Кривому Рогу

ЗС РФ в другій половині дня 15 вересня завдали ракетного удару по промисловій інфраструктурі Кривого Рогу Дніпропетровської області. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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Попередньо відомо, що в наслідок атаки жертв немає, масштаби руйнування уточнюються.

"Ворог хоче залякати нас щоденними тривогами і ракетами. Та у нього нічого не вийде. За кожен удар прийде розплата", — прокоментував Резніченко.

Місцева влада закликає жителів, що стали свідком ракетного удару, не публікувати фото та відео місця влучання.

Нагадаємо, Кривий Ріг надвечір 13 вересня зазнав удару вісьмома російськими крилатими ракетами. Удар прийшовся по дамбі Карачунівського водосховища.

В перші години на місці удару спостерігався виток води 100 кубометрів в секунду, через що підвищувався відповідним чином рівень води в річці Інгулець.

Всю ніч в регіоні боролися з наслідками ракетного удару по гідротехнічним спорудам на річці Інгулець і потерпали від нових обстрілів. Вдень 15 вересня рівень води в річці почав знижуватися.