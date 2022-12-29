Росія зранку 29 грудня атакувала 10 областей України: в ДСНС розповіли про наслідки

Армія Російської Федерації зранку 29 грудня завдала масованої атаки по Україні. Внаслідок ракетних ударів пошкоджено 28 об'єктів, з них 18 — приватні житлові будинки, травмовано три людини.

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Про це під час брифінгу повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий.

"Внаслідок масованих ракетних ударів вражено 10 областей, пошкоджено 28 об’єктів, 18 з них — це приватні житлові будинки, інші — це об’єкти критичної інфраструктури. До ліквідації наслідків було залучено близько 100 рятувальників", — зазначив Хорунжий.

Пресофіцер ДСНС проінформував, що у Дарницькому районі Києва внаслідок падіння уламка збитої ворожої ракети сталося загорання двоповерхового житлового будинку на площі 100 кв м. У Печерському районі сталося падіння уламків ракети на дитячий майданчик, у Голосіївському районі уламки впали поруч з автомобілем. У Солом’янському районі уламки ракети впали на дах 5-поверхового житлового будинку. Жертв в результаті атаки на столицю немає.

Відомо, що 29 грудня армія РФ атакувала Україну крилатими ракетами повітряного та морського базування. Ворог випустив по мирним населеним пунктам 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети.

Зокрема, за словами очільника Одеської ОВА Максима Марченко, підрозділи протиповітряної оборони над Одещиною збили 21 ракету.