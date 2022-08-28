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Росія зруйнувала триповерхову будівлю в центрі Харкова
Окупаційні війська РФ ввечері 28 серпня завдали удару по триповерховій будівлі в Київському районі Харкова. Поцілили в центр міста, повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
"Усі профільні служби працюють і фіксують черговий злочин окупантів, попередньо – влучання ракети, тип встановлюють правоохоронці", — зазначив він.
Інформація про постраждалих уточнюється. За попередніми даними, постраждалих немає.
Мер Ігор Терехов уточнив, що росіяни поцілили туди, куди вже прилітали ракети неодноразово. Одна адміністративна будівля зруйнована, додав очільник міста.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Днем раніше, вночі 27 серпня, росіяни завдали підступного ракетного удару по центру Харкова. Протягом минулої доби ворог продовжував обстріли Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського та Харківського районів області.
Напередодні росіяни обстріляли Харків ракетами "Калібр" та касетними боєприпасами.