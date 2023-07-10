Росіянам не вдається відтіснити ЗСУ із займаних позицій – Генштаб

Сили оборони України продовжують успішно наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Їм вдається активно обстрілювати ворога з артилерії, попри те, що на південних напрямках окупанти зосередили основні зусилля на стриманні українських військ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках тривають важкі бої. Протягом доби тут відбулось близько 30 бойових зіткнень.

На Бахмутському напрямку, щоб відтіснити Сили оборони, ворог з артилерії і авіації "накрив" позиції наших військових, але українські захисники успішно відбили атаки противника.

На Лиманському напрямку росіяни безуспішно намагалися витіснити ЗСУ із займаних позицій в районі Спірного Донецької області. В районі Авдіївки ЗСУ також успішно стримують наступ російських військ.

"Завдяки високопрофесійним, рішучим і впевненим діям наших артилеристів, російська армія зазнала значних втрат у техніці та живій силі: знищено командні пункти, колони та райони зосередження ворожої техніки противника", - розповів Командир 27 реактивної артилерійської бригади імені кошового отамана Петра Калнишевського, полковник Дмитро Храпач.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.

Українські захисники нещадно нищать ворога. Наша авіація за минулу добу завдала одного удару по району зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях та дві станції радіоелектронної боротьби ворога.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що контрнаступ України був "сповільнений" укріпленою російською обороною. А на деяких ділянках фронту ЗСУ не можуть атакувати, оскільки не мають відповідної зброї.