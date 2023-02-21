- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Росіяни 17 разів обстріляли Херсон. 5 людей загинуло та 16 поранено
21 лютого російські військові 17 разів обстріляли Херсон. Внаслідок обстрілів 5 людей загинуло, а 16 отримали поранення. Про це повідомляє Херсонська міська рада.
"За сьогодні ворог 17 разів обстріляв територію Херсонської громади. На зараз відомо, що 5 людей загинуло, 16 - постраждало, серед них - дитина 16 років. У неї мінновибухова травма, множинні осколкові поранення обличчя та нижніх кінцівок. Наразі стан дитини - легкосередній", - сказано в повідомленні.
Згідно з ним, під російські населені пункти громади Кіндійка, Зеленівка, Антонівка, а також Таврійський та Корабельний райони міста. Під вогнем перебував центр Херсона, площа Свободи, зупинка громадського транспорту, територія одного із комунальних підприємств міста.
Унаслідок обстрілів пошкоджені будинки та автомобілі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім цього в міській раді опублікували фото міста після обстрілів.
Нагадаємо, 21 лютого близько 12:00 в Херсоні пролунали вибухи. Пізніше місцеве видання "Мост" з посиланням на очевидців повідомляє, що росіяни влучили в зупинку громадського транспорту. Внаслідок цього багато людей загинули та отримали поранення.
А видання "Суспільне", посилаючись на прес-офіцера комендатури оборони міста Дмитра Плетенчука, повідомило що відомо про шість загиблих внаслідок влучання в зупинку. Оперативне командування "Південь" повідомило про 12 поранених внаслідок обстрілів.