Росіяни 17 разів обстріляли Херсон. 5 людей загинуло та 16 поранено

21 лютого російські військові 17 разів обстріляли Херсон. Внаслідок обстрілів 5 людей загинуло, а 16 отримали поранення. Про це повідомляє Херсонська міська рада.

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"За сьогодні ворог 17 разів обстріляв територію Херсонської громади. На зараз відомо, що 5 людей загинуло, 16 - постраждало, серед них - дитина 16 років. У неї мінновибухова травма, множинні осколкові поранення обличчя та нижніх кінцівок. Наразі стан дитини - легкосередній", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, під російські населені пункти громади Кіндійка, Зеленівка, Антонівка, а також Таврійський та Корабельний райони міста. Під вогнем перебував центр Херсона, площа Свободи, зупинка громадського транспорту, територія одного із комунальних підприємств міста.

Унаслідок обстрілів пошкоджені будинки та автомобілі.

Крім цього в міській раді опублікували фото міста після обстрілів.

Нагадаємо, 21 лютого близько 12:00 в Херсоні пролунали вибухи. Пізніше місцеве видання "Мост" з посиланням на очевидців повідомляє, що росіяни влучили в зупинку громадського транспорту. Внаслідок цього багато людей загинули та отримали поранення.

А видання "Суспільне", посилаючись на прес-офіцера комендатури оборони міста Дмитра Плетенчука, повідомило що відомо про шість загиблих внаслідок влучання в зупинку. Оперативне командування "Південь" повідомило про 12 поранених внаслідок обстрілів.