Росіяни 24 рази обстріляли Сумщину: пошкоджені школа і будинок культури

Протягом 13 вересня росіяни 24 рази обстріляли прикордоння Сумської області, було зафіксовано 132 вибухи. Обстрілів зазнали 9 громад, а найбільше постраждали Великописарівська, Краснопільська, Юнаківська та Хотінська громади.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Про це повідомляє Сумська ОВА.

У Великописарівській громаді внаслідок мінометного обстрілу (35 вибухів) було пошкоджено приміщення школи, будинку культури, приватний будинок та легковий автомобіль. Також ворог вдарив з артилерії, спричинивши 22 вибухи і пошкодивши пошкоджено приватне домогосподарство.

По Краснопільській громаді з території РФ було запущено два безпілотника, які скинули боєприпаси типу ВОГ. Крім того, з гелікоптера росіяни запустили по цивільним дві ракети. Окрім цього ворог обстріляв громаду з артилерії (15 вибухів) та мінометів (5 вибухів).

По Есманській і Білопільській громадах було здійснено мінометний обстріл (4 і 9 вибухів). По території Середино-Будської громади ворог також вдарив з мінометів.

У Юнаківській громаді зафіксовано 13 вибухів внаслідок обстрілів з міномету та 6 вибухів внаслідок обстрілів з артилерії.

По Миколаївській і Новослобідській громадах росіяни вдарили з артилерії (9 вибухів).

У Хотінській громаді з гелікоптеру був пуск 4 ракет (ймовірно НАР).

В ОВА додали, що жертв та постраждалих внаслідок обстрілів немає.

Нагадаємо, протягом 4 вересня російські окупанти 18 разів обстріляли прикордоння Сумської області. Було зафіксовано 119 вибухів. Під ворожий вогонь потрапили Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Середино-Будська, Дружбівська, Свеська, Зноб-Новгородська, Есманська, Новослобідська громади.