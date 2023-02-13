Росіяни 42 рази обстріляли Херсонщину: троє людей загинули

Армія країни-агресора РФ протягом доби 12 лютого 42 рази відкривала вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

"Російські загарбники 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Гатили з РСЗВ, мінометів, танків, а також завдали ракетний удар", - йдеться у повідомленні.

Херсон російська армія обстрілювала 9 разів. Ворожі снаряди поцілили в складські приміщення, кіноконцертний зал, територію біля будівлі ОДА та житлові будинки.

Минулої доби на Херсонщині через російську агресію загинули 3 людини, 1 житель області отримав поранення.

Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

Так, 11 лютого окупанти 49 разів обстріляли Херсонську область, одна людина дістала поранення.