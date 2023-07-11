Росіяни 52 рази обстріляли Херсонщину, троє людей отримали поранення

Протягом минулої доби російська армія 52 рази обстріляла Херсонську область, випустивши 297 снарядів з мінометів, артилерії, танків, “Градів”, РПГ. Також окупанти завдали удару безпілотниками.

Про це повідомив очільник області Олександ Прокудін.

Внаслідок ворожих обстрілів троє людей отримали поранення.

Прокудін додав, що по самому Херсону ворог випустив 21 снаряд.

Російські снаряди влучили у житлові квартали населених пунктів області.

Нагадаємо, протягом доби 9 липня російські окупаційні війська 51 раз обстріляли Херсонську область, випустивши при цьому 328 снарядів з мінометів, артилерії, авіації, танків, “Градів”, АГС.