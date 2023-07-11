АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Росіяни 52 рази обстріляли Херсонщину, троє людей отримали поранення

Росіяни 52 рази обстріляли Херсонщину, троє людей отримали поранення
Російські війська не припиняють обстрілювати Херсонщину. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Протягом минулої доби російська армія 52 рази обстріляла Херсонську область, випустивши 297 снарядів з мінометів, артилерії, танків, “Градів”, РПГ. Також окупанти завдали удару безпілотниками.

Про це повідомив очільник області Олександ Прокудін.

Внаслідок ворожих обстрілів троє людей отримали поранення.

Прокудін додав, що по самому Херсону ворог випустив 21 снаряд.

Російські снаряди влучили у житлові квартали населених пунктів області.

Нагадаємо, протягом доби 9 липня російські окупаційні війська 51 раз обстріляли Херсонську область, випустивши при цьому 328 снарядів з мінометів, артилерії, авіації, танків, “Градів”, АГС.

Автор:
Тетяна Гойденко