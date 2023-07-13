Росіяни 76 разів обстріляли Херсонщину: є загиблі та поранені

Російська федерація продовжує вести загарбницьку війну і вбивати мирне населення України. Протягом минулої доби росіяни 76 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 487 снарядів. Внаслідок обстрілів дві людини загинули, ще троє отримали поранення.

Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін.

За його словами, окупанти били з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації, СПГ, БМП та завдали удару безпілотниками.

По Херсону загарбники випустили 33 снаряди.

Військові РФ поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Протягом доби 11 липня 67 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 дістали поранення.

Нагадаємо, в ніч на 13 липня російські окупанти знову атакували Україну. Цього разу росіяни застосували 20 ударних безпілотників “Shahed”, дві крилаті ракети “Калібр” та одну балістичну – “Іскандер-М”. Ракети запустили з Чорного моря і Криму.