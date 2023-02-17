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Росіяни 76 разів обстріляли Херсонщину: поцілили в торговельний порт

Росіяни 76 разів обстріляли Херсонщину: поцілили в торговельний порт

Російські окупаційні війська протягом доби 16 лютого 76 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

осійські загарбники 76 разів атакували Херсонщину. Били з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА", - йдетьсяу повідомленні.

Херсон російська армія атакувала 9 разів. Окупанти поцілили в торговельний порт та житлові будинки.

Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 3 людини загинули, 7 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

За добу 15 лютого на Херсонщині через російські обстріли 3 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Автор:
Ніна Комащенко