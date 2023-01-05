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Росіяни атакували Берислав — загинула родина
Військові ЗС РФ 5 січня відкрили вогонь по Бериславу Херсонської області. Внаслідок влучання снаряда у будинок загинула родина.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.
Він зазначив, що якраз 5 січня РПЦ МП закликала до "різдвяного перемир’я", а вже в обід цього ж дня росіяни вбили сім’ю.
Відомо, що загинуло подружжя та їхній 12-річний син.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Люди готувалися зустріти Різдво разом, але цинічний удар росіян вбив їх у власному домі... Щирі співчуття рідним і близьким. Розділяємо ваш біль і гнів", — додав Тимошенко.
Також 5 січня окупанти завдали удару по будинку в центральній частинуі міста. Внаслідок атаки загинув 18-річний чоловік. Крім того, ворог поцілив по пожежній частині ДСНС.
Днем раніше, 4 січня, російські військові 48 раз обстріляли Херсонську область. Внаслідок обстрілів поранення отримали троє людей.